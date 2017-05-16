Труп молодого человека из Киргизии с ножевыми ранениями был найден в лесу в Екатеринбурге

Окровавленное тело было найдено в лесополосе на Сортировке ещё 11 мая.





Труп обнаружили местные жители. Знакомая убитого парня рассказала, что он приехал в Екатеринбург за день до смерти. В роковой день он вышел погулять со своим племянником. Местоположение второго устанавливают следователи отдела по Железнодорожному району, пишет E1.ru.





Специалисты установили номер автомобиля, на котором уехал племянник погибшего. Сейчас предпринимаются необходимые меры для расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства.