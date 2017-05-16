| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Труп молодого человека из Киргизии с ножевыми ранениями был найден в лесу в Екатеринбурге

16 мая 2017, 08:00Добавить новость
Екатеринбург,полиция,происшествие,Россия,Свердловская область,убийство,уголовное дело,Киргизия,нож,зарезал,следователи
В столице Урала разыскивают убийцу, который жестоко расправился с молодым человеком из Киргизии.

Окровавленное тело было найдено в лесополосе на Сортировке ещё 11 мая.

Труп обнаружили местные жители. Знакомая убитого парня рассказала, что он приехал в Екатеринбург за день до смерти. В роковой день он вышел погулять со своим племянником. Местоположение второго устанавливают следователи отдела по Железнодорожному району, пишет E1.ru.

Специалисты установили номер автомобиля, на котором уехал племянник погибшего. Сейчас предпринимаются необходимые меры для расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , , , , , ,
Пьяный екатеринбуржец зарезал свою сожительницу и спрятал тело на балконе 13 декабря 2016, 10:05
Полиция Екатеринбурга разыскивает 28-летнего мужчину, который подозревается в убийстве женщины (ФОТО) 27 сентября 2016, 15:50
Тела двух убитых мужчин были обнаружены в подъезде дома в Екатеринбурге 25 апреля, 08:10

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 576
Подписаться на новости