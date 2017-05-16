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Очевидцы сняли на видео падение с 10 этажа молодого жителя Екатеринбурга (ВИДЕО)

16 мая 2017, 15:20Добавить новость
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Страшное видео сняли прохожие в Екатеринбурге: молодой человек упал с балкона десятого этажа.

На записи слышно, как молодого человека уйти с балкона уговаривает его товарищ. Как пишет URA.RU, мужчина на балконе был пьян. Просидев некоторое время на перилах, он срывается вниз.

Молодой человек скончался на месте. При этом очевидцы сообщают, что на балконе в момент падения находился кто-то еще. По факту смерти мужчины возбуждено уголовное дело. Пока известно, что погибший перед падением был в гостях у подруги, проживающей в этом доме.




Видео: URA.RU

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