Судебное заседание в Каменске-Уральском завершилось стрельбой из пневматического оружия

В Каменске-Уральском судебное заседание завершилось стрельбой из пневматики.

Как пишет Е1, на потерпевшего и свидетелей по делу о причинении побоев напала группа молодых людей – двое мужчин и одна женщина. Как стало известно, это были друзья обвиняемого.





В ходе конфликта один из мужчин выстрелил потерпевшему в лицо из пневматического оружия. На помощь пострадавшему пришли судебные приставы.





Потерпевший госпитализирован. Участники конфликта задержаны. Разобраться во всех обстоятельствах инцидента предстоит правоохранителям.