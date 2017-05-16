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Новости Нижнего Тагила

Судебное заседание в Каменске-Уральском завершилось стрельбой из пневматического оружия

16 мая 2017, 11:45Добавить новость
Свердловская область,суд,уголовное дело,оружие,пневматика,стрельба,конфликт,Каменск-Уральский

В Каменске-Уральском судебное заседание завершилось стрельбой из пневматики.

Как пишет Е1, на потерпевшего и свидетелей по делу о причинении побоев напала группа молодых людей – двое мужчин и одна женщина. Как стало известно, это были друзья обвиняемого.

В ходе конфликта один из мужчин выстрелил потерпевшему в лицо из пневматического оружия. На помощь пострадавшему пришли судебные приставы.

Потерпевший госпитализирован. Участники конфликта задержаны. Разобраться во всех обстоятельствах инцидента предстоит правоохранителям.

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