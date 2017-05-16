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Новости Нижнего Тагила

Житель Екатеринбурга изнасиловал цветочницу и подарил украденный из магазина букет своей матери

16 мая 2017, 07:15Добавить новость
деньги,Екатеринбург,закон,нарушение,насилие,полиция,Россия,Свердловская область,уголовное дело,цветы
В Екатеринбурге под суд попадет местный житель за изнасилование и разбой. Преступление случилось в ночь на 6 мая в одном из цветочных магазинов.

24-летний молодой человек угрожая продавщице ножом, совершил кражу из кассы, а также взял розы, мягкие игрушки и сотовый телефон. Более того, он надругался над женщиной.

Пострадавшая обратилась в полицию. На следующий день молодой человек был задержан. Им оказался ранее судимый за аналогичный случай екатеринбуржец. Правоохранители выяснили, что молодой человек подарил похищенные розы матери, а телефон прихватил из киоска для своей девушки.

Задержан преступник был 11 мая. Известно, что он попытался скрываться в Перми, однако, осознавая, что его все равно найдут, вернулся в столицу Урала, передает Деловой квартал.

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Комментарии (2)
linatram77@mail.ru 16.05.2017 08:06:50 #
Насиловать зачем было,если ему цветы и телефон нужны были?
Анна Владимировна 16.05.2017 14:28:58 #
Ну а чего добру пропадать!
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