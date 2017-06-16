| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Екатеринбуржец был задержан за подозрение в убийстве женщины и поджоге места преступления

16 июня 2017, 07:30Добавить новость
алкоголь,город,Екатеринбург,криминал,пожар,пожарные,полиция,Россия,Свердловская область,смерть,уголовное дело
10 июня в одном из домов переулка Короткий на пепелище был обнаружен труп женщины. Накануне было установлено, что её задушили. Было возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Сотрудники следственного комитета и уголовного розыска установили и задержали подозреваемого 13 июня. Им оказался 38-летний знакомый убитой.

Следствие предположило, что 10 июня между жертвой и подозреваемым произошел конфликт в ходе посиделок. Он задушил женщину, а затем поджог жилище.

Мужчина был заключен под стражу, передает пресс-служба СК РФ по региону.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , , , , , ,
Тела двух пенсионеров были обнаружены на месте пожара в Екатеринбурге 1 мая, 09:45
81-летняя одинокая екатеринбурженка погибла в своей квартире из-за пожара (ФОТО) 7 марта, 08:00
В Екатеринбурге 36-летний сотрудник ФСБ зарезал свою 33-летнюю жену и 4-месячного ребенка, после чего попытался убить себя (ВИДЕО) 21 октября 2016, 16:55 2

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 61
Подписаться на новости