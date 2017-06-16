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Маленькая девочка закрыла себя в машине: для ее освобождения пришлось вызывать службу спасения Екатеринбурга (ФОТО)

16 июня 2017, 10:15Добавить новость
авто,город,дети,Екатеринбург,полиция,помощь,происшествие,ребенок,Свердловская область,транспорт,служба спасения

В уральской столице служба спасения СОВА освободила ребенка, закрывшего себя в машине. 

15 июня во дворе жилого дома на улице Громова в Екатеринбурге маленькая девочка оказалась закрытой в салоне автомобиля. Мама посадила ребенка в машину, а ветер захлопнул дверь авто.

При этом девочка нажала кнопку центрального замка. Дверь оказалась заблокированной. Пришлось вызывать спасателей.

С помощью специальных инструментов сотрудники спасательной службы отогнули дверь, а девочка после уговоров мамы отдала ключ, об этом сообщила «Наша газета»

авто,город,дети,Екатеринбург,полиция,помощь,происшествие,ребенок,Свердловская область,транспорт,служба спасения
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