Маленькая девочка закрыла себя в машине: для ее освобождения пришлось вызывать службу спасения Екатеринбурга (ФОТО)

В уральской столице служба спасения СОВА освободила ребенка, закрывшего себя в машине.

15 июня во дворе жилого дома на улице Громова в Екатеринбурге маленькая девочка оказалась закрытой в салоне автомобиля. Мама посадила ребенка в машину, а ветер захлопнул дверь авто.





При этом девочка нажала кнопку центрального замка. Дверь оказалась заблокированной. Пришлось вызывать спасателей.





С помощью специальных инструментов сотрудники спасательной службы отогнули дверь, а девочка после уговоров мамы отдала ключ, об этом сообщила «Наша газета».



