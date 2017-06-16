Мужчину увезли на скорой после тренировки в фитнес-клубе Нижнего Тагила

Мужчину увезли на скорой после тренировки в фитнес-клубе Нижнего Тагила16 июня 2017, 12:10Добавить новость
14 июня в одном из спортивных залов Нижнего Тагила стало плохо с сердцем мужчине. Он был госпитализирован на скорой.
Мужчину, лет за 40, из зала увезли на скорой помощи - инфаркт. Говорят, накануне о употреблял спиртное, -- сообщил редакции TagilCity.ru очевидец.
Известно, что мужчина был госпитализирован из фитнес-зала в центре Нижнего Тагила. Мужчина сообщил, что вечером перед тренировкой пил алкоголь. Поэтому претензий к администрации, по словам представителей заведения, у него нет.
© Александра Постоногова, TagilCity.ru
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