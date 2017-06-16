Несколько вооруженных людей пытались ограбить отделение Сбербанка в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня в Екатеринбурге несколько вооруженных людей пытались ограбить отделение Сбербанка на Щербакова, 20. Несмотря на это, они ушли ни с чем. Также одного из преступников удалось задержать сотрудникам ОМОНа, пишет E1.ru.

Свидетели событий отмечают, что велась настоящая перестрелка. В УВМД Екатеринбурга подтвердили информацию о попытке ограбления банка. Сообщение в отдел полиции поступил в 09:30. В данный момент на месте происшествия работают следователи. Более подробный комментарий по произошедшему УВМД предоставят позже.

В самом офисе Сбербанка заявили, что от действий налетчиков никто не пострадал. А деньги не были украдены.

Фото, видео: E1.ru