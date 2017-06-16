Убийца пытался сбежать из Екатеринбурга в Баку: его задержали в аэропорту Кольцово

Преступник находился в федеральном розыске 19 лет.

Сегодня утром в аэропорту «Кольцово» сотрудники МВД России задержали мужчину родом из Азербайджана. 19 лет он находился в федеральном розыске.

Полицейские аэропорта установили, что данное лицо искали в отделе МВД России по городу Ессентуки Ставропольского края. 19 лет назад мужчина совершил в том регионе убийство. Преступник пытался вылететь из Екатеринбурга в Баку, но был задержан, пишет «Накануне.ру».

Сейчас задержанный находится в городском изоляторе временного содержания. В данный момент полицейские решают вопрос о передаче преступника в Ессентуки.