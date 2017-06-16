-7
Свердловская область
Нижний Тагил
-7
ночь: -9
утро: -7
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 57.60 - 0.03
EUR 68.87 + 0.08
Новости Нижнего Тагила

Убийца пытался сбежать из Екатеринбурга в Баку: его задержали в аэропорту Кольцово

16 июня 2017, 17:10Добавить новость
полиция,Аэропорт «Кольцово»,аэропорт,задержание,убийство,убийца,Екатеринбург,баку,Ставропольский край

Преступник находился в федеральном розыске 19 лет. 

Сегодня утром в аэропорту «Кольцово» сотрудники МВД России задержали мужчину родом из Азербайджана. 19 лет он находился в федеральном розыске.

 

Полицейские аэропорта установили, что данное лицо искали в отделе МВД России по городу Ессентуки Ставропольского края. 19 лет назад мужчина совершил в том регионе убийство. Преступник пытался вылететь из Екатеринбурга в Баку, но был задержан, пишет «Накануне.ру».

 

Сейчас задержанный находится в городском изоляторе временного содержания. В данный момент полицейские решают вопрос о передаче преступника в Ессентуки.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

Екатеринбуржец получил 2 года условно за обрушение подъемного крана и гибель человека
сегодня, 06:05
0 0
Два брата из Екатеринбурга забили соседа молотком и выкинули тело с 8-го этажа
25 декабря, 22:05
0 3
Травившая своих детей свердловчанка сядет в тюрьму на 18 лет
9 декабря, 10:00
16 0

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 513
Подписаться на новости