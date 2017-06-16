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Новости Нижнего Тагила

Жительница Первоуральска оформила подставные кредиты на 26 миллионов рублей

16 июня 2017, 13:30Добавить новость
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От действий мошенницы пострадало 10 банков.

Суд Первоуральска вынес приговор Натальи Терещенко. Она оформляла через подставных лиц кредиты в банках. Таким образом ей удалось получить 26 млн. рублей, сообщает E1.ru.

 

В 2009 году подсудимая создала преступную группу. Свои преступные действия она реализовала с помощью подконтрольных юридических лиц. В период с конца 2009 по апрель 2014 гг. мошенница искала граждан с тяжелым материальным положением. Она уговаривала их взять в банках кредиты на свое имя. Все полученные деньги они передавали самой Терещенко.

 

За оформление кредитов граждане получали вознаграждение. А сама женщина забирала деньги себе и тратила их по своему усмотрению. За кредиты она не платила, из-за чего от действий мошенницы пострадало 10 банков.

 

Суд признал Терещенко виновной в преступлении. Ее приговорили на 3,5 года колонии общего режима.

До этого суд Первоуральска уже осудил подельников мошенницы. Так, Наталья Суслова получила 3 года и 2 месяца колонии общего режима. Эдуард Рутковский был осужден и отправлен в колонию общего режима на 4 года. А Александра Лутфуллина получила условный срок на 3 года.

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