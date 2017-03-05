3,5 года колонии назначено виновнику смертельного ДТП в Свердловской области

30 марта подсудимый в состоянии алкогольного опьянения был за рулем ВАЗ-21150, в салоне авто с ним находились два пассажира. В какой-то момент он выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем. В результате один пассажир ВАЗа погиб, другой был госпитализирован в больницу.



В ходе проверки выяснилось, что автомашина была частично неисправна: имелись проблемы в тормозной системе, а на задних шинах были разные рисунки протектора, рассказали в СК РФ по региону.



Водитель-виновник попал в больницу с незначительными травмами. В тот же день к нему пришли сотрудники ГИБДД для проверки. Обвиняемый вёл себя неадекватно и даже ударил полицейского по голове.



Суд назначил нарушителю 3,5 года лишения свободы, которые он проведёт в колонии-поселении. Он не сможет управлять ТС в течение трёх лет. Кроме того, семье погибшего в ДТП товарища он должен выплатить 1 200 000 рублей компенсации морального вреда.