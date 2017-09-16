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Новости Нижнего Тагила

Трое детей погибли при пожаре в детском лагере в Одессе (ВИДЕО)

16 сентября 2017, 11:30Добавить новость
Украина,одесса,пожар,детский лагерь,пожарные,смерть

Сильный пожар произошел ночью 15 сентября в одесском детском лагере «Виктория».

Сообщается, возгорание началось в 23:30 в корпусе, где спали дети. Они проснулись от запаха дыма. При этом пожарная сигнализация в корпусе не сработала.

 

Пожарные в скором времени прибыли на место ЧП. Им удалось локализовать пламя, которое почти перекинулось на другие корпусы здания лагеря.

 

Как пишет URA.ru, в пожаре трое детей погибли. Тела двоих погибших уже найдены. Еще трое госпитализированы.

 

Причина возгорания выясняются.

 

Видео: Ren-Tv
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