Трое детей погибли при пожаре в детском лагере в Одессе (ВИДЕО)

Сильный пожар произошел ночью 15 сентября в одесском детском лагере «Виктория».

Сообщается, возгорание началось в 23:30 в корпусе, где спали дети. Они проснулись от запаха дыма. При этом пожарная сигнализация в корпусе не сработала.

Пожарные в скором времени прибыли на место ЧП. Им удалось локализовать пламя, которое почти перекинулось на другие корпусы здания лагеря.

Как пишет URA.ru, в пожаре трое детей погибли. Тела двоих погибших уже найдены. Еще трое госпитализированы.

Причина возгорания выясняются.