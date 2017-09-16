Трое детей погибли при пожаре в детском лагере в Одессе (ВИДЕО)

Сильный пожар произошел ночью 15 сентября в одесском детском лагере «Виктория».
Сообщается, возгорание началось в 23:30 в корпусе, где спали дети. Они проснулись от запаха дыма. При этом пожарная сигнализация в корпусе не сработала.
Пожарные в скором времени прибыли на место ЧП. Им удалось локализовать пламя, которое почти перекинулось на другие корпусы здания лагеря.
Как пишет URA.ru, в пожаре трое детей погибли. Тела двоих погибших уже найдены. Еще трое госпитализированы.
Причина возгорания выясняются.
Видео: Ren-Tv