Водитель «Киа Рио» сбил женщину с ребенком в Екатеринбурге (ФОТО)

В центре Екатеринбурга произошла авария – иномарка сбила женщину с 8-летним мальчиком.

ДТП произошло днем 15 сентября. Водитель «Киа Рио» при повороте на регулируемом перекрестке на зеленом сигнале светофора допустил наезд на переходивших дорогу 33-летнюю женщину и ее 8-летнего сына.

От столкновения пострадавшая упала на мальчика. Женщина и ребенок, по предварительным данным, получили ЧМТ. Также у пострадавшей зафиксирован ушиб левого бедра.

В данный момент ГИБДД проводит дознание по факту ДТП, пишет E1.ru.

Фото: E1.ru