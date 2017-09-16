| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Водитель «Киа Рио» сбил женщину с ребенком в Екатеринбурге (ФОТО)

16 сентября 2017, 13:00Добавить новость
авария,авто,автопроисшествия,дети,дорога,дтп,Екатеринбург,ЧМТ

В центре Екатеринбурга произошла авария – иномарка сбила женщину с 8-летним мальчиком.

ДТП произошло днем 15 сентября. Водитель «Киа Рио» при повороте на регулируемом перекрестке на зеленом сигнале светофора допустил наезд на переходивших дорогу 33-летнюю женщину и ее 8-летнего сына.

 

От столкновения пострадавшая упала на мальчика. Женщина и ребенок, по предварительным данным, получили ЧМТ. Также у пострадавшей зафиксирован ушиб левого бедра.

 

В данный момент ГИБДД проводит дознание по факту ДТП, пишет E1.ru.

 

авария,авто,автопроисшествия,дети,дорога,дтп,Екатеринбург,ЧМТавария,авто,автопроисшествия,дети,дорога,дтп,Екатеринбург,ЧМТ
Фото: E1.ru

 

 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

Уроженка Екатеринбурга пострадала в ДТП во Вьетнаме (ФОТО)
12 сентября, 07:00
0 0
5 человек пострадали при столкновении двух автобусов в Екатеринбурге (ФОТО)
2 сентября, 23:35
1 1
14-летний подросток получил травму головы при столкновении двух иномарок в Екатеринбурге (ФОТО)
21 августа, 07:30
0 1

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 107
Подписаться на новости