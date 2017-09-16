Водитель «Киа Рио» сбил женщину с ребенком в Екатеринбурге (ФОТО)

В центре Екатеринбурга произошла авария – иномарка сбила женщину с 8-летним мальчиком.
ДТП произошло днем 15 сентября. Водитель «Киа Рио» при повороте на регулируемом перекрестке на зеленом сигнале светофора допустил наезд на переходивших дорогу 33-летнюю женщину и ее 8-летнего сына.
От столкновения пострадавшая упала на мальчика. Женщина и ребенок, по предварительным данным, получили ЧМТ. Также у пострадавшей зафиксирован ушиб левого бедра.
В данный момент ГИБДД проводит дознание по факту ДТП, пишет E1.ru.
Фото: E1.ru