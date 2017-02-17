16-летний подросток погиб под поездом в Свердловской области

Машинист подал предупредительных сигнал, как только увидел ребенка на железнодорожных путях, однако избежать столкновения не удалось. Было возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности, повлекшего смерть человека по неосторожности.



В настоящее время проходит расследование, в рамках которого будет проверяться любая информация о версиях произошедшего. В том числе, и доведение до самоубийства, передает пресс-служба СУ на транспорте.