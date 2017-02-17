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49-летний инвалид поджег сарай и покончил с собой в Екатеринбурге (ФОТО)

17 февраля 2017, 10:22Добавить новость
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В Екатеринбурге при пожаре погиб инвалид. Инцидент произошел накануне вечером в одном из жилых домов частного сектора. Как пишет Е1, мужчина проживал со своей сестрой и ее семьей, в момент инцидента дома никого не было. Вечером погибший позвонил своей сестре и сообщил, что собирается поджечь дом, мужчина был психологически подавлен после того, как стал инвалидом и наблюдался у специалиста.
 
Приехавшие на место пожарные обнаружили тело погибшего, по предварительной версии следствия, мужчина покончил с собой.
 
Когда пожарные потушили огонь, они открыли дверь в сарай и обнаружили там человека. Мужчина уже достаточно долго нигде не работал, бывало, что выпивал, но отзывы о нём положительные, никому он не мешал, -- пояснил сосед погибшего.

 

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Дом, где жил мужчина с семьей
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