Автомобиль влетел в офис «Альфа-банка» в результате ДТП в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)

В центре Екатеринбурга в вечернее время 16 февраля произошло ДТП с участием двух автомашин.

По всей видимости, одна машина ехала на мигающий сигнал светофора, а вторая хотела проскочить. После столкновения автомобиль отбросило в офис Альфа-банка, машина просто «в мясо», -- рассказал очевидец.