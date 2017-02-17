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Автомобиль влетел в офис «Альфа-банка» в результате ДТП в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)

17 февраля 2017, 10:00Добавить новость
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В центре Екатеринбурга в вечернее время 16 февраля произошло ДТП с участием двух автомашин. 
По всей видимости, одна машина ехала на мигающий сигнал светофора, а вторая хотела проскочить. После столкновения автомобиль отбросило в офис Альфа-банка, машина просто «в мясо», -- рассказал очевидец.

Как пишет URA.RU, на место ДТП сразу же прибыли медики.
 
По сообщениям «Правды УРФО», водитель «Мерседеса» не пострадал, автоледи из второй машины была в крови, но могла самостоятельно передвигаться.

Видео: Е1

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