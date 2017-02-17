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Частный дом под Екатеринбургом загорелся из-за некачественной печи

17 февраля 2017, 11:30Добавить новость
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Минувшей ночью в Кольцово под Екатеринбургом произошел пожар в жилом доме в частном секторе. В момент возгорания в доме спала семья с двумя маленькими детьми. Загорелась крыша, возможно, от попадания искры на утеплитель.
Я спал, когда ко мне подошла мама, разбудила меня со словами «Мы горим!». Все проснулись и до момента прибытия пожарных пытались потушить пламя самостоятельно. Пожарные нас потом эвакуировали. Пожар в доме начался из-за печи, печь некачественная, скорее всего, вылетела искра и попала на утеплитель, -- рассказал старший, уже совершеннолетний, сын погорельцев.

Во время пожара никто не пострадал, как пишет Е1, основной сложностью при тушении возгорания была удаленность водозабора, а подъезд техники осложнился нечищеными дорогами около места происшествия.
© TagilCity.ru
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