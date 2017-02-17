Екатеринбурженка похитила ребенка у отца после развода

В Североуральске судебные приставы вместе с отцом девочки нашли беглянок в посёлке Калья, где девочка, её бабушка, мама и подруга матери оздоравливались в санатории. В присутствии судебного пристава и после разговора психолога с семьей, не сумевшей прийти к соглашению, девочка была передана своему папе. Сейчас ребёнок находится с отцом в Екатеринбурге, исполнительное производство окончено фактическим исполнением, -- рассказали в службе судебных приставов.