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Екатеринбурженка похитила ребенка у отца после развода

17 февраля 2017, 12:15Добавить новость
Екатеринбург,развод,ребенок,судебные приставы,похищение,суд,мать,отец
В Свердловской области судебные приставы помогли мужчине найти дочь, местонахождение которой от него скрывала бывшая супруга. При разводе по решению суда девочка должна была проживать с отцом, однако бывшая супруга отказалась отдавать ребенка отцу и скрывалась с ней на территории области, пишет «Областная газета».
 
Судебные приставы выезжали по трем известным им адресам в Дегтярске и Екатеринбурге, но найти ребенка не удавалось. Позже приставам поступила информация, что, предположительно, ребенок находится вместе с матерью в Североуральске.
 
В Североуральске судебные приставы вместе с отцом девочки нашли беглянок в посёлке Калья, где девочка, её бабушка, мама и подруга матери оздоравливались в санатории. В присутствии судебного пристава и после разговора психолога с семьей, не сумевшей прийти к соглашению, девочка была передана своему папе. Сейчас ребёнок находится с отцом в Екатеринбурге, исполнительное производство окончено фактическим исполнением, -- рассказали в службе судебных приставов.
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