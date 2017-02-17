Мужчина насмерть разбился при падении из окна пятого этажа в Екатеринбурге (ФОТО)

Мужчина погиб на месте, рядом с телом валяется сетка от оконной рамы. На место происшествия выехала оперативно-следственная бригада, пишет

По горячим следам личность погибшего мужчины оперативно была установлена сыщиками. Им оказался пожилой мужчина 1950 года рождения Александр Ершов, довольно хорошо известный территориальному участковому. По предварительным данным, он часто злоупотреблял спиртными напитками и неоднократно в отношении него полиция составляла административные протоколы за мелкое хулиганство. Точную причину его смерти установят специалисты судебно-медицинской экспертизы, куда уже направлено тело, -- сказал официальный представитель МВД Свердловской области Валерий Горелых.