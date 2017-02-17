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Мужчина насмерть разбился при падении из окна пятого этажа в Екатеринбурге (ФОТО)

17 февраля 2017, 12:04Добавить новость
Екатеринбург,происшествие,следственный комитет,окно,выпал,смерть,труп
Накануне в соцсетях появились фотографии мужчины, упавшего из окна жилого дома в Екатеринбурге на улице Татищева. Мужчина погиб на месте, рядом с телом валяется сетка от оконной рамы. На место происшествия выехала оперативно-следственная бригада, пишет URA.RU.
 
В настоящее время осматривается место происшествия. Дано поручение в соответствующие органы дознания о проведении оперативных мероприятий и опроса свидетелей, соседей и родственников указанного лица, а также на установление обстоятельств произошедшего, -- отметили в СК Верх-Исетского района.

 
По горячим следам личность погибшего мужчины оперативно была установлена сыщиками. Им оказался пожилой мужчина 1950 года рождения Александр Ершов, довольно хорошо известный территориальному участковому. По предварительным данным, он часто злоупотреблял спиртными напитками и неоднократно в отношении него полиция составляла административные протоколы за мелкое хулиганство. Точную причину его смерти установят специалисты судебно-медицинской экспертизы, куда уже направлено тело, -- сказал официальный представитель МВД Свердловской области Валерий Горелых.

 

Екатеринбург,происшествие,следственный комитет,окно,выпал,смерть,труп
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