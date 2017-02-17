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Новости Нижнего Тагила

Проехавший по встречной и попавший в ДТП угонщик «Газели» задержан в Нижнем Тагиле

17 февраля 2017, 16:40Добавить новость
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Во время патрулирования полицейские ППС Нижнего Тагила сумели задержать угонщика «ГАЗели», который еще и совершил ДТП. 16 февраля, в 05:30, наряд ППС, совершая очередное патрулирование на автомобиле, стал свидетелем ДТП. «ГАЗель», следовавшая во встречном направлении потоку машин, ехала по дороге с односторонним движением. 

Не справившись с управлением на скользкой дороге, водитель задел грузовик-автовышку по касательной и попытался скрыться с места ЧП. Патруль ППС начал погоню. Тогда мужчина, находившийся за рулем автомобиля-нарушителя, остановил машину и пустился бежать от полицейских, но был задержан. 

В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что задержанный 39-летний мужчина, будучи пьяным, угнал «ГАЗель» из двора дома по ул. Пархоменко буквально за несколько минут до задержания. После совершения преступления он успел проехать чуть более 1 километра, как попал в руки полицейских.

Возбуждено уголовное дело. Наказание за угон ТС по соответствующей статье УК РФ предусматривает лишение свободы сроком до 5 лет. Задержанный и ранее был судим за имущественные преступления, в том числе, за угоны.
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