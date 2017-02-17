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Годовалый ребенок госпитализирован с отравлением из экстренно приземлившегося самолета в Екатеринбурге

17 февраля 2017, 14:54Добавить новость
Екатеринбург,Аэропорт «Кольцово»,Таиланд,больной ребенок,госпитализация,медики,экстренная посадка
В аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге экстренно приземлился самолет, совершавший рейс из Таиланда, сообщает ежедневная газета «Вечерние ведомости». Причиной срочной посадки стало плохое самочувствие годовалого ребенка. 16 февраля, в 18:28 в Екатеринбурге совершил экстренную посадку самолет рейса Краби – Екатеринбург авиакомпании «АзурЭйр». Во время полета малышу, которому исполнился всего 1 год, резко стало плохо: температура тела поднялась до 39 градусов. Экипаж воздушного судна принял решение о срочной посадке. 
На земле ребенка уже ждали сотрудники скорой помощи, которые госпитализировали малыша. Сейчас проходит лечение с диагнозом «отравление». По словам матери ребенка, малыш заболел, находясь в Таиланде. Еще неделю назад у него появились жидкий стул, рвота, а потом – сухой кашель.

Напомним, неделю назад во время полета умер пассажир: самолет был вынужден также совершить экстренную посадку в аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге.
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