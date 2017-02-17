Травму позвоночника получила школьница из Екатеринбурга из-за шутки одноклассника

Медики пояснили, что по факту это ушиб грудного и поясничного отделов и протрузия позвонка 1-ой степени, пишут «Вечерние ведомости». Некоторое время после падения девушка была обездвижена из-за опухоли, сдавившей спинной мозг, но после помощи врачей ее состояние улучшилось. Вероятно, ей придется перенести операцию по удалению межпозвоночного диска.



После этого школьницу ждет восстановление. Некоторое время она будет учиться дома, чтобы не рисковать – ведь история может повториться даже при незначительном ушибе. Однако по прогнозам хирургов, 15-летняя девочка будет нормально ходить и будет здоровым ребенком.