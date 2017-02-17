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Новости Нижнего Тагила

Возникшая в результате коммунальной аварии река затопила улицу в Екатеринбурге (ФОТО)

17 февраля 2017, 11:48Добавить новость
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В Екатеринбурге часть домов на Уралмаше осталась без холодной воды по причине коммунальной аварии. Затоплена проезжая часть. На улице Новаторов произошел прорыв трубы. Сейчас уточняется план работ, на место аварии уже выехала ремонтная бригада. О сроках завершения работ по устранению «потопа» пока неизвестно, сообщает Е1.
 
Заявка от жителей поступила в 04:30. На место выезжала бригада, которая отключила водовод. Часть домов остались без воды. В ближайшее время на место будет направлена бригада цеха по благоустройству, чтобы устранить последствия разлива воды. После этого будут приниматься решения о начале раскопочных работ, -- уточнили в Водоканале.

 

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Фото: пресс-служба Водоканала Екатеринбурга
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