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Новости Нижнего Тагила

Выпил и стал буйствовать: друзья не могли успокоить жителя Нижнего Тагила перед падением того с балкона (ВИДЕО)

17 февраля 2017, 16:25Добавить новость
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Вчера, 16 февраля, в Нижнем Тагиле с балкона 7 этажа упал мужчина. В полиции рассказали, что до падения в квартире собралась компания мужчин, которые распивали спиртные напитки. Один из них из-за алкоголя начал буйно себя вести.

Мужчины собрались в квартире около трех часов ночи. Как позже рассказал полицейским Нижнего Тагила один из них, упавший тагильчанин опьянел и начал неадекватно себя вести:

 

Под утро один из мужчин начал буйно себя вести — топать ногами, пинать дверь ванной, стены. Товарищи не могли его успокоить и решили пойти домой. Пока они собирались, их приятель вышел на балкон. Через некоторое время двое оставшихся в комнате поняли, что на балконе никого нет. Они вышли на балкон и увидели, что их товарищ висит снаружи, держась за край руками. Мужчины попытались помочь тагильчанину, но тот сорвался, -- рассказали в пресс-службе полиции Нижнего Тагила.

 

Мужчина упал в сугроб. В падении он ударился о выступающие конструкции других балконов. Эти два обстоятельства, возможно, спаси ему жизнь, но не уберегли от травм. Мужчина был госпитализирован и проходит лечение в больнице.

© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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