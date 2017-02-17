Выпил и стал буйствовать: друзья не могли успокоить жителя Нижнего Тагила перед падением того с балкона (ВИДЕО)

Мужчины собрались в квартире около трех часов ночи. Как позже рассказал полицейским Нижнего Тагила один из них, упавший тагильчанин опьянел и начал неадекватно себя вести:

Под утро один из мужчин начал буйно себя вести — топать ногами, пинать дверь ванной, стены. Товарищи не могли его успокоить и решили пойти домой. Пока они собирались, их приятель вышел на балкон. Через некоторое время двое оставшихся в комнате поняли, что на балконе никого нет. Они вышли на балкон и увидели, что их товарищ висит снаружи, держась за край руками. Мужчины попытались помочь тагильчанину, но тот сорвался, -- рассказали в пресс-службе полиции Нижнего Тагила.

Мужчина упал в сугроб. В падении он ударился о выступающие конструкции других балконов. Эти два обстоятельства, возможно, спаси ему жизнь, но не уберегли от травм. Мужчина был госпитализирован и проходит лечение в больнице.



