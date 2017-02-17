Жильцы горящего дома в Екатеринбурге покидали квартиры через окна и балконы (ВИДЕО)

Известно, что один из жильцов погиб. Люди эвакуировались из окон, покидали квартиры через балкон при помощи пожарных, а также спускались по обычной лестнице, пишет E1.ru.



Прибывшие на место пожарные вытащили из горящей на первом этаже квартиры двух мужчин, которые отравились продуктами горения.



Предаврительно известно, что в пострадавшей квартире асоциальные жильцы распивали спиртное и курили. Возгорание началось у кровати, где и был обнаружен погибший. На вид ему от 30 до 50-ти лет, сообщили в СУ СКР по региону. Расследование продолжается.