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Новости Нижнего Тагила

Жильцы горящего дома в Екатеринбурге покидали квартиры через окна и балконы (ВИДЕО)

17 февраля 2017, 08:50Добавить новость
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Вчерашним утром в Екатеринбурге на Сортировке загорелся двухэтажный дом по улице Техническая.

Известно, что один из жильцов погиб. Люди эвакуировались из окон, покидали квартиры через балкон при помощи пожарных, а также спускались по обычной лестнице, пишет E1.ru.

Прибывшие на место пожарные вытащили из горящей на первом этаже квартиры двух мужчин, которые отравились продуктами горения.

Предаврительно известно, что в пострадавшей квартире асоциальные жильцы распивали спиртное и курили. Возгорание началось у кровати, где и был обнаружен погибший. На вид ему от 30 до 50-ти лет, сообщили в СУ СКР по региону. Расследование продолжается.

 

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