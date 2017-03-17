12 тысяч бутылок контрафактного алкоголя изъято со склада в Свердловской области (ФОТО)

В гаражном боксе было обнаружено 12 тыс. бутылок с алкоголем известных марок – от бюджетного до элитного. Общий объем изъятого контрафакта составил 3,7 тыс. литров.

Как сообщает «Наша газета», в гараже были обнаружены поддельные этикетки и акцизные марки, пустая тара и емкости с этанолом.

54-летний хозяин склада отказался сотрудничать со следствием, но признал, что алкоголь принадлежит ему. Возбуждено уголовное дело.





Фото: ГУ МВД по Свердловской области