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Новости Нижнего Тагила

Двое мужчин и четыре собаки погибли в результате пожара на Тагилстрое в Нижнем Тагиле (ФОТО)

17 марта 2017, 18:25Добавить новость
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Один мужчина погиб в огне, а второй скончался в карете скорой помощи в результате пожара в двухэтажном доме на улице Пожарского в Нижнем Тагиле. Кроме людей жертвами стали и домашние животные — в дыму задохнулись четыре собаки.

Пожар произошел поздним утром, около 9 часов, 17 марта. В коммунальной квартире, в комнате на трех хозяев, погиб один из жителей этой квартиры и пострадал другой. Личность погибшего в настоящее время устанавливается. Другой жертвой пожара стал мужчина, инвалид второй группы, живший в квартире выше:

 

Он получил отравление продуктами горения. Пожарные спасли его через окно по трехколенной лестнице и передали медикам. К сожалению, в машине скорой помощи мужчина умер, не приходя в сознание, -- сообщили в отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила.

 

По свидетельствам очевидцев, мужчины из сгоревшей квартиры злоупотребляли алкогольными напитками и перед пожаром пили уже несколько дней.

 

Дом характеризуется низкой пожарной устойчивостью — перекрытия и перегородки в нём деревянные. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Сгорели домашние вещи, мебель, повреждено перекрытие между первым и вторым этажом. Главное управление МВД по Свердловской области сообщает, что пожарными были эвакуированы 6 человек.

 

Шестью часами ранее ещё один тагильчанин погиб в пожаре на даче в Черноисточинске.

 

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© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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