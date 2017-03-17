Глыба льда упала на жительницу Первоуральска: женщина в больнице с тяжелыми травмами

Прокуратура начала проверку обстоятельств получения травмы женщиной при падении на нее глыбы льда. Как сообщает прокуратура Екатеринбурга, около 13 часов 17 марта жительница Первоуральска проходила мимо здания Камвольного комбината. В это время на нее с крыши упала глыба льда. Женщина получила тяжелые травмы и была госпитализирована.
В ходе прокурорской проверки будут установлены обстоятельства ЧП, истребованы документы, согласно которым выяснится, кто является ответственным за содержание и обслуживание данного здания.
Также в больницу будет сделан запрос о медицинском заключении о степени тяжести нанесенного вреда здоровью пострадавшей.