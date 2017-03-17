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Новости Нижнего Тагила

Глыба льда упала на жительницу Первоуральска: женщина в больнице с тяжелыми травмами

17 марта 2017, 16:40Добавить новость
происшествие,Свердловская область,Первоуральск,лед,глыба,сход снега с крыш,травма,прокуратура,ЧП
Прокуратура начала проверку обстоятельств получения травмы женщиной при падении на нее глыбы льда.  Как сообщает прокуратура Екатеринбурга, около 13 часов 17 марта жительница Первоуральска проходила мимо здания Камвольного комбината. В это время на нее с крыши упала глыба льда. Женщина получила тяжелые травмы и была госпитализирована. 

В ходе прокурорской проверки будут установлены обстоятельства ЧП, истребованы документы, согласно которым выяснится, кто является ответственным за содержание и обслуживание данного здания.
 
Также в больницу будет сделан запрос о медицинском заключении о степени тяжести нанесенного вреда здоровью пострадавшей. 
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