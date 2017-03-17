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Новости Нижнего Тагила

Льдина с рыбаками откололась на Белоярском водохранилище второй раз за месяц: от берега унесло 16 человек

17 марта 2017, 16:15Добавить новость
Свердловская область,Заречный,зимняя рыбалка,ЧП,лед,МЧС,спасатели,льдина,рыбаки
На водохранилище, расположенном на Белоярской АЭС, произошло ЧП: льдина с рыбаками оторвалась от берега, об этом сообщает РИА URA.RU Сигнал бедствия поступил в центр спасения в Заречном. Сообщалось, что восемь рыбаков находятся на льдине, которая оторвалась от берега, и их относит все дальше – к середине водоема. 

Спасатели незамедлительно прибыли к месту происшествия – Белоярскому водохранилищу. Рыбаки не паниковали и продолжали спокойно ловить рыбу. Для спасения дрейфующих рыбаков к льдине подогнали катер на воздушной подушке.

К удивлению сотрудников МЧС, любителей зимней рыбалки оказалось не восемь, а шестнадцать человек. Всех их доставили на берег. 

5 марта на том же водоеме произошла аналогичная ситуация, когда были эвакуированы 23 рыбака.
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