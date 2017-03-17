Пешеход госпитализирован с двумя переломами в результате ДТП на Вагонке в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Пешеход госпитализирован в больницу с переломами голени и бедра на левой ноге.

Было установлено, что наружное освещение на данном участке пути частично неисправно. Пострадавший переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, однако водитель не заметил его в темноте.











Фото: отел пропаганды ГИБДД