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Новости Нижнего Тагила

Пешеход госпитализирован с двумя переломами в результате ДТП на Вагонке в Нижнем Тагиле (ФОТО)

17 марта 2017, 10:01Добавить новость
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16 марта в 10 часов вечера водитель 1993 г. р., управляя автомашиной «ВАЗ-21093», совершил наезд на пешехода 1984 г. р. ДТП произошло на Вагонке около дома №50 по проспекту Дзержинского, сообщает отел пропаганды ГИБДД. Пешеход госпитализирован в больницу с переломами голени и бедра на левой ноге.
 
Было установлено, что наружное освещение на данном участке пути частично неисправно. Пострадавший переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, однако водитель не заметил его в темноте.
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Фото: отел пропаганды ГИБДД


 
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