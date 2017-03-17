Пожарная машина перевернулась от столкновения с иномаркой в центре Екатеринбурга (ФОТО, ВИДЕО)

Как сообщают очевидцы, водитель автомашины «Опель Астра» не уступил дорогу огнеборцам, которые ехали на вызов. От столкновения с легковушкой пожарная машина перевернулась. Незамедлительно на место инцидента прибыла карета скорой помощи.















Как пишет Е1, пострадал один сотрудник МЧС, его госпитализировали с переломом ноги, остальные участники ДТП отделались испугом. На тушение пожара авария не повлияла – на вызов выехала другая бригада.