Сотрудник колонии в Нижнем Тагиле получил 7,5 лет строгого режима за взятку и мошенничество

В период с февраля по июнь 2015 года сотрудник ГУФСИН Виталий Гримберг, находясь на должности заместителя начальника лечебно-производственной мастерской в исправительном учреждении №51 ГУФСИН Свердловской области, поручил подчиненным внести в смету на услуги по изготовлению металлоконструкций заведомо ложные сведения о количестве продукции, изготавливаемой на территории исправительного учреждения и поставляемой юридическому лицу.