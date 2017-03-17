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Новости Нижнего Тагила

Тагильчанин сгорел на даче в Черноисточинске (ФОТО)

17 марта 2017, 16:45Добавить новость
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Ночью 17 марта в Черноисточинске сгорел частный дом. В огне погиб хозяин дома — житель Нижнего Тагила. Очевидцы сообщают, что последний раз мужчину видели пьяным.

Сгоревший дом находится в Черноисточинске на улице Фрунзе. Сообщение о пожаре поступило в 4:18 утра. Частный дом и надворные постройки на площади 70 квадратных метров практически полностью сгорели. Накануне вечером 66-летний владелец собрал вещи и уехал из Нижнего Тагила в Черноисточинск:

 

Дом использовался как дача. Жена, вернувшись с работы, в 20 часов созвонилась с ним. Судя по голосу, мужчина был пьян. Соседи также видели мужчину в нетрезвом виде. Пожар обнаружил сосед из дома напротив. Около 4 часов утра он закончил смотреть сериал, выключил свет, и увидел отсветы пожара. Он вызвал пожарных, -- рассказали в отделе надзорной деятельности в Нижнем Тагиле.

 

Очаг пожара распложен в надворных постройках. Отопительных или электрических приборов там нет. Поэтому пожарные дознаватели предположили, что мужчина был неосторожен при обращении с огнем, что и привело к пожару. По факту пожара ведётся проверка.

 

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© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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