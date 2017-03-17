Здание МВД горит в Екатеринбурге: эвакуировано около 500 человек (ФОТО, ВИДЕО)

Как сообщает Е1, загорелся архив на пятом этаже. К зданию были направлены все пожарные расчеты города, эвакуация людей из здания прошла организованно, пострадавших нет.

На данный момент возгорание ликвидировано силами 22 единиц техники и 67 пожарных. Площадь возгорания составила 10 кв. м. О размерах нанесенного ущерба неизвестно. На месте ЧП работают пожарные дознаватели, которые установят причину пожара.



