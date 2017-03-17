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Новости Нижнего Тагила

Здание МВД горит в Екатеринбурге: эвакуировано около 500 человек (ФОТО, ВИДЕО)

17 марта 2017, 11:20Добавить новость
Екатеринбург,происшествие,МВД,пожар,пожарные,тушение пожаров,огонь,архив,эвакуация,ЧП
В Екатеринбурге утром загорелось здание Управления МВД на ул. Фрунзе. Эвакуированы около 500 человек. Как сообщает Е1, загорелся архив на пятом этаже. К зданию были направлены все пожарные расчеты города, эвакуация людей из здания прошла организованно, пострадавших нет. 
 
На данный момент возгорание ликвидировано силами 22 единиц техники и 67 пожарных. Площадь возгорания составила 10 кв. м. О размерах нанесенного ущерба неизвестно. На месте ЧП работают пожарные дознаватели, которые установят причину пожара.




Екатеринбург,происшествие,МВД,пожар,пожарные,тушение пожаров,огонь,архив,эвакуация,ЧПЕкатеринбург,происшествие,МВД,пожар,пожарные,тушение пожаров,огонь,архив,эвакуация,ЧП

Фото и видео: E1.RU
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