11 сотовых телефонов незаконно передал заключенным сотрудник колонии в Невьянске: он написал явку с повинной

«Оборотень в погонах» из ИК-46 в Невьянске сам явился с повинной: он признался в совершении преступлений за материальное вознаграждение.

Младший сержант, сотрудник невьянской исправительной колонии №46, в период с 5 февраля по 16 апреля передавал осужденным мобильные телефоны. Всего им было передано 11 сотовых телефонов, и два телефона были приготовлены к передаче.





Сотрудник признался в совершении преступлений и написал явку с повинной. В установлении фактов правонарушений полицейским активную роль сыграли сотрудники Управления собственной безопасности, сообщает «Екатеринбург в эфире». Полицейского уволили с работы. Возбуждено уголовное дело.