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Новости Нижнего Тагила

11 сотовых телефонов незаконно передал заключенным сотрудник колонии в Невьянске: он написал явку с повинной

17 мая 2017, 13:43Добавить новость
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«Оборотень в погонах» из ИК-46 в Невьянске сам явился с повинной: он признался в совершении преступлений за материальное вознаграждение. 

Младший сержант, сотрудник невьянской исправительной колонии №46, в период с 5 февраля по 16 апреля передавал осужденным мобильные телефоны. Всего им было передано 11 сотовых телефонов, и два телефона были приготовлены к передаче.

Сотрудник признался в совершении преступлений и написал явку с повинной. В установлении фактов правонарушений полицейским активную роль сыграли сотрудники Управления собственной безопасности, сообщает «Екатеринбург в эфире». Полицейского уволили с работы. Возбуждено уголовное дело

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