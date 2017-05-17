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Новости Нижнего Тагила

Миллион рублей отсудила у роддома семья из Первоуральска за врачебную ошибку

17 мая 2017, 09:50Добавить новость
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Беременность Ксении из Первоуральска проходила хорошо. В анамнезе только ОРВИ и однократное обвитие пуповины. Медики не делали никаких страшных прогнозов. Сына Арсения женщина поехала рожать на 41-й неделе беременности.

В родовой женщина провела довольно долгое время. Схватки шли, а ребенок не рождался. Как выяснилось позже, множество врачей, которые осматривали Ксению, не заметили, что у нее неравномерная родовая деятельность. Ребенок сдавливался во время схваток, и у него началась гипоксия.

Женщине давили на живот, применяли медикаменты, вакуум, все процедуры она уже не помнит. Было все как во сне. Ребенка, с ее слов, вытянули силой. Малыш родился в коме, пишет Е1.

У ребенка множество страшных диагнозов: ДЦП, эпилепсия, кисты, поражение ЦНС. Мальчику сейчас 2 года, он не говорит, у него атрофия зрительного нерва, он не может ходить.

Ксения подала в суд на медиков. Слушания длились почти год. Ей удалось добиться признания врачебной ошибки и получить компенсацию в размере одного миллиона рублей.

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