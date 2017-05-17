Обвинительный приговор вынесен похитителю 570 тысяч рублей у пенсионерки из Нижнего Тагила

Ленинским районным судом Нижнего Тагила вынесен приговор 31-летнему местному жителю. Мужчина признан виновным в тайном хищении чужого имущества, совершенном группой лиц.

Установлено, что осужденный получил от своего товарища наводку на квартиру пожилой женщины, где, со слов информатора, находятся материальные ценности и крупная сумма денег. Мужчины вступили в преступный сговор, и пришли к пенсионерке домой, представившись сотрудниками домоуправления. Пока один злоумышленник отвлекал пенсионерку, второй – похитил у нее деньги в размере 570 тыс. руб.





Осужденный во время судебного разбирательства признал вину и возместил потерпевшей материальный ущерб в полном объеме.





Суд учел смягчающие обстоятельства и назначил мужчине штраф в размере 150 тыс. руб. С учетом срока нахождения под стражей, окончательное наказание составило 30 тыс. руб., сообщает прокуратура Нижнего Тагила.