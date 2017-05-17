Подростки не нашли конфет на могилах и решили сломать памятники на кладбище в Богдановиче

Жители д.Прищаново сообщили в дежурную часть о поломанных надгробиях в минувшую субботу. На место инцидента немедленно выехали правоохранители, участковый уполномоченный​, а также сотрудники уголовного розыска. Они установили троих подростков, воспитанников коррекционных школ и школы-интерната - 2004 и 2006 годов рождения. Они воспитываются в неполных семьях.





Как рассказали провинившиеся, они хотели набрать конфет, но, не обнаружив угощений, разозлились и сломали надгробия.





Сейчас подросткам грозит наказание за надругательство над местами захоронения, передает полковник Валерий Горелых, начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области. В отношении юных злоумышленников были возбуждены административные производства. Кроме того, родственники умерших, чьи памятники были разрушены, могут обратиться в суд.