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Новости Нижнего Тагила

Подростки не нашли конфет на могилах и решили сломать памятники на кладбище в Богдановиче

17 мая 2017, 07:00Добавить новость
Россия,Свердловская область,школьники,богданович,кладбище,вандализм,вандалы
В Богдановиче сотрудники полиции вычислили вандалов, которые устроили погром на кладбище в одной из близлежащих деревень.

Жители д.Прищаново сообщили в дежурную часть о поломанных надгробиях в минувшую субботу. На место инцидента немедленно выехали правоохранители, участковый уполномоченный​, а также сотрудники уголовного розыска. Они установили троих подростков, воспитанников коррекционных школ и школы-интерната - 2004 и 2006 годов рождения. Они воспитываются в неполных семьях.

Как рассказали провинившиеся, они хотели набрать конфет, но, не обнаружив угощений, разозлились и сломали надгробия.

Сейчас подросткам грозит наказание за надругательство над местами захоронения, передает полковник Валерий Горелых, начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области. В отношении юных злоумышленников были возбуждены административные производства. Кроме того, родственники умерших, чьи памятники были разрушены, могут обратиться в суд.

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