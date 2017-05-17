За вымогательство взятки бывший заместитель колонии в Екатеринбурге приговорен к трем годам лишения свободы

В уральской столице состоялся суд над бывшим замначальника ИК-10 Екатеринбурга: подполковнику внутренней службы было предъявлено обвинение в вымогательстве и получении взятки.

За коррупционное преступление бывший сотрудник ИК №10 в Екатеринбурге получил реальный срок лишения свободы. Судом было доказано, что 48-летний обвиняемый вымогал взятку с осужденного за попустительство по службе.





Бывшему заместителю начальника колонии были оказаны имущественные услуги на сумму более 40 000 рублей. Осужденный за свой счет произвел ремонт автомобиля Ford Mondeo, принадлежащего обвиняемому.





Суд рассмотрел материалы дела. Вина бывшего сотрудника колонии была полностью доказана. Приговор суда – три года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.



Также бывший подполковник внутренней службы лишен специального звания, на два года - права занимать должности на государственной службе и в правоохранительных органах, согласно УК РФ, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.