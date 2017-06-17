До 10 лет тюрьмы грозит двум екатеринбуржцам за кражу бутылки водки из супермаркета

В Екатеринбурге двое нетрезвых мужчин ограбили супермаркет на Уралмаше.

Двое нетрезвых мужчин пришли в магазин, взяли по корзине для продуктов и начали перемещаться по торговому залу под видом покупателей. Один из них взял кофе, другой – бутылку водки.





Позже мужчины спрятали «покупку» под одежду, однако это заметила директор магазина и попыталась их задержать. Они дали отпор, ударили женщину и сбежали.





Как пишет «Комсомольская Правда», по камерам видеонаблюдения полицейские опознали злоумышленников. Они уже попадали в поле зрения полиции. Задержать мужчин удалось по месту проживания одного из них. Они распивали украденную водку. Теперь им грозит до 10 лет тюрьмы.