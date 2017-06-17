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Новости Нижнего Тагила

10-летний мальчик утонул на Белоярском водохранилище

17 июня 2017, 09:30Добавить новость
дети,ребенок,Свердловская область,смерть,ЧП,водохранилище,утонул

Вчера днем на Белоярском водохранилище произошло ЧП - утонул ребенок.

Как сообщает ZNAK, по предварительным данным, 10-летний мальчик с друзьями купался в водоеме и утонул. Его тело быстро извлекли из воды. Но помочь ему было уже нельзя.

По факту смерти ребенка проводится доследственная проверка. Родители ребенка характеризуются положительно, на учете семья не состоит.

Ребенок посещал детский дневной лагерь, после смены он с друзьями направился купаться. Находящиеся на водохранилище рыбаки видели, как мальчик нырнул и не вынырнул. Они обратились за помощью к спасателям, но было уже поздно, -- прокомментировал ситуацию представитель полицейского главка Валерий Горелых. 

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