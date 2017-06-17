10-летний мальчик утонул на Белоярском водохранилище

Вчера днем на Белоярском водохранилище произошло ЧП - утонул ребенок.

Как сообщает ZNAK, по предварительным данным, 10-летний мальчик с друзьями купался в водоеме и утонул. Его тело быстро извлекли из воды. Но помочь ему было уже нельзя.





По факту смерти ребенка проводится доследственная проверка. Родители ребенка характеризуются положительно, на учете семья не состоит.



