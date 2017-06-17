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Екатеринбуржец открыл стрельбу из автомата в одном из районов города

17 июня 2017, 11:35Добавить новость
ГИБДД,Екатеринбург,полиция,происшествие,Свердловская область,оружие,стрельба,задержание

Житель Екатеринбурга открыл стрельбу из автомата Калашникова в одном из районов города. Его оперативно задержали сотрудники ГИБДД, которые проезжали мимо. Во время инцидента никто не пострадал. 

Официальный представитель полиции области Валерий Горелых подтвердил, что инцидент действительно произошел накануне в Екатеринбурге. По его данным, мужчина перемещался по городу с автоматом на плече, кто-то из прохожих его раззадорил, что оружие не настоящее. Тогда мужчина решил доказать обратное и открыл стрельбу.

Как сообщает ZNAK.COM, в полиции выяснилось, что оружие является макетом автомата и может производить выстрелы только светошумовыми патронами.

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