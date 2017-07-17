17-летний подросток на УАЗе вылетел в кювет на трассе в Свердловской области

Как сообщает Наша газета, подросток ехал на большой скорости и не справился с управлением. Автомобиль вылетел с трассы в кювет и опрокинулся.



Подростка госпитализировали с сотрясением мозга, закрытой ЧМТ, травмой живота и ушибом груди. 27-летний пассажир помимо сотрясения и черепно-мозговой травмы получил перелом голени.



Обстоятельства и причину ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД, молодому водителю вынесено определение за управление автомобилем без водительских прав.