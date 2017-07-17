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Новости Нижнего Тагила

17-летний подросток на УАЗе вылетел в кювет на трассе в Свердловской области

17 июля 2017, 18:35Добавить новость
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17 июля на 14-м километре трассы Тавда – деревня Увал в кювет улетел автомобиль УАЗ. Управлял автомобилем 17-летний подросток без водительских прав, также в салоне находился 27-летний мужчина.

Как сообщает Наша газета, подросток ехал на большой скорости и не справился с управлением. Автомобиль вылетел с трассы в кювет и опрокинулся.

Подростка госпитализировали с сотрясением мозга, закрытой ЧМТ, травмой живота и ушибом груди. 27-летний пассажир помимо сотрясения и черепно-мозговой травмы получил перелом голени.

Обстоятельства и причину ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД, молодому водителю вынесено определение за управление автомобилем без водительских прав.

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