56-летний рыбак со Среднего Урала утонул в Челябинской области

Еще один рыбак из Свердловской области утонул во время рыбалки. Трагедия произошла на водоеме в Кунашакском районе Челябинской области.

15 июля, около 17 часов, на Южном Урале произошло ЧП. Двое рыбаков отправились на озеро Уелги порыбачить.





Мужчины находились порознь, поэтому не сразу один из них заметил, что товарища нет в лодке. Примерно через час после отплытия он заметил, что лодка пуста и начал искать друга.





Тело уже мертвого мужчины рыбак достал из воды, но реанимировать его не смог. Предварительная версия случившегося – несоблюдение правил безопасности при нахождении на воде. На мужчине не было спасательного жилета, сообщает «Южноуральская панорама».





Напомним, 6 мая на Аятском озере в Невьянском утонули четыре рыбака.