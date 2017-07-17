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Новости Нижнего Тагила

Директор екатеринбургского ЧОПа задолжал сотрудникам 600 тысяч рублей и предстанет за это перед судом

17 июля 2017, 20:05Добавить новость
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47-летний генеральный директор одного из частных охранных предприятий Екатеринбурга обвиняется в невыплате сотрудникам зарплаты. Сумма задолженности составила около 600 тысяч рублей. Подсудимый задолжал 600 тысяч рублей 14 работникам охранного предприятия, которое возглавлял. Гендиректор не платил сотрудникам не потому, что отсутствовали средства. Следствие установило, что на расчётных счетах организации находились крупные суммы денег, достаточные для погашения задолженности и своевременной выдачи зарплат.

Этими средствами директор распоряжался в личных целях, в частности, отдавал собственному сыну. Также следователи установили, что подписи в платёжных ведомостях, которые директор пытался представить в качестве доказательства невиновности, принадлежали не работникам, а сторонним людям.

Собранных доказательств достаточно для передачи дела в суд, сообщает следственное управление СК России по Свердловской области. Мужчине грозит обвинение по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).
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