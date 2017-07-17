Младшие школьники сжигали в Вечном огне принесённые к мемориалу цветы на Площади Славы в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

Молодые родители, гулявшие в выходные с дочкой по скверу им. Дзержинского, стали свидетелями того, как группа детей бросала в Вечный огонь принесённые к мемориалу живые цветы.



Как можно видеть на кадрах с места событий, забаву прервала девушка-подросток, прогнавшая детей от Вечного огня.

Видео: 16 июля, 2017 г.



Молодые родители свою пассивность объяснили необходимостью следить за собственным ребёнком.

Нам за своей дочерью нужно следить в режиме 24/7 - она то тут, то там. Ситуация, конечно, не красивая, но для нас прежде всего воспитание и безопасность своего ребёнка, -- прокомментировал журналисту TagilCity.ru отец игравшей неподалёку девочки.



Полиция изучит опубликованное порталом TagilCity.ru видео. Специалисты установят, попадали ли когда-либо игравшие у Вечного огня школьники в поле зрения правоохранительных органов.

Полиция Нижнего Тагила проверит опубликованные материалы и передаст их отделу по делам несовершеннолетних (далее - ПДН), -- заверили журналистов TagilCity.ru в пресс-группе УВД Нижнего Тагила.



Педагог, с которым журналисты TagilCity.ru обсудили инцидент, основную вину за произошедшее возложил на родителей.

Младшие школьники в силу своего возраста могут не понимать мемориального значения Вечного огня. Нередко детское любопытство берёт верх над воспитанием. Значительно важнее не то, что дети играли у Вечного огня, а где в это время были родители? Ведь Вечный огнь не только не подходящее, но и опасное место для игры, -- рассказала журналистам TagilCity.ru учитель младших классов одной из вагонских школ Елена.



Напомним, 2 года назад из-за подобной шалости на Площади Славы потух Вечный огонь. Затушивший огонь подросток был поставлен на учёт в отделе ПДН Нижнего Тагила.