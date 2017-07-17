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Новости Нижнего Тагила

Младшие школьники сжигали в Вечном огне принесённые к мемориалу цветы на Площади Славы в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

17 июля 2017, 16:50Добавить новость
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Трое младших школьников 16 июня сжигали в Вечном огне на Площади Славы цветы, принесённые к мемориалу жителями Нижнего Тагила.

Молодые родители, гулявшие в выходные с дочкой по скверу им. Дзержинского, стали свидетелями того, как группа детей бросала в Вечный огонь принесённые к мемориалу живые цветы.

Как можно видеть на кадрах с места событий, забаву прервала девушка-подросток, прогнавшая детей от Вечного огня.

 

 

 

Видео: 16 июля, 2017 г. 


Молодые родители свою пассивность объяснили необходимостью следить за собственным ребёнком.

 

Нам за своей дочерью нужно следить в режиме 24/7 - она то тут, то там. Ситуация, конечно, не красивая, но для нас прежде всего воспитание и безопасность своего ребёнка, -- прокомментировал журналисту TagilCity.ru отец игравшей неподалёку девочки. 


Полиция изучит опубликованное порталом TagilCity.ru видео. Специалисты установят, попадали ли когда-либо игравшие у Вечного огня школьники в поле зрения правоохранительных органов.

 

Полиция Нижнего Тагила проверит опубликованные материалы и передаст их отделу по делам несовершеннолетних (далее - ПДН), -- заверили журналистов TagilCity.ru в пресс-группе УВД Нижнего Тагила.


Педагог, с которым журналисты TagilCity.ru обсудили инцидент, основную вину за произошедшее возложил на родителей.

 

Младшие школьники в силу своего возраста могут не понимать мемориального значения Вечного огня. Нередко детское любопытство берёт верх над воспитанием. Значительно важнее не то, что дети играли у Вечного огня, а где в это время были родители? Ведь Вечный огнь не только не подходящее, но и опасное место для игры, -- рассказала журналистам TagilCity.ru учитель младших классов одной из вагонских школ Елена. 


Напомним, 2 года назад из-за подобной шалости на Площади Славы потух Вечный огонь. Затушивший огонь подросток был поставлен на учёт в отделе ПДН Нижнего Тагила.

 

 
© Павел Щербина, TagilCity.ru
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Комментарии (3)
DeathSaler 17.07.2017 19:49:07 #
забыли люди. и никто не напоминает
кто и как победил
что сделал СССР, а что союзники
каковы людские потери, материальные...
правительство в глупости своей разделило историю на СССР и Россию. и объявило, что раньше все было плохо, а сейчас хорошо. а живых людей, помнящих правду, за людей не считают и просто физически уничтожают мизерными пенсиями.
социалка в дерьме. образование ниже плинтуса, медицина присмерти. чиновники почти открыто воруют уже миллиардами, никого и ничего не боясь.
не так оно все было. ой не так...
Эдуард Рыбаков 17.07.2017 19:54:00 #
Родители не втолковали им что так нельзя..
д-р Фауст 17.07.2017 21:21:31 #
Балыбердинск суров.
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