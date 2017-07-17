Подозреваемый в убийстве сотрудницы банка из Екатеринбурга задержан и заключен под стражу

В Екатеринбурге раскрыто преступление, связанное с убийством 33-летней женщины, пропавшей год назад.

Напомним, место сокрытия трупа пропавшей год назад сотрудницы Россельхозбанка в Екатеринбурге указал сам преступник после его задержания.



Подозреваемым в убийстве оказался 36-летний ранее судимый екатеринбуржец. Как рассказал он на допросе, с женщиной он познакомился в тот же день, когда было совершено преступление. Находясь в одной из квартир, между ними произошла ссора, в ходе которой злоумышленник убил Дарью Тягунову. После совершения преступления он вывез труп женщины на своей машине на Чусовское озеро.





Был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий: допрошено более 100 человек, проведено несколько экспертиз. Подозреваемый в убийстве был задержан по месту работы 11 июля. Вину свою он признал.





В настоящее время мужчина заключен под стражу. Продолжается сбор доказательной базы. Скоро подозреваемому в тяжком преступлении будет предъявлено обвинение, сообщает СУ СКР Свердловской области.