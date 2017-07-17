| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Подозреваемый в убийстве сотрудницы банка из Екатеринбурга задержан и заключен под стражу

17 июля 2017, 13:35Добавить новость
Екатеринбург,закон,нарушение,полиция,проверка,происшествие,Свердловская область,убийство,уголовное дело,труп,женщина,сотрудница,тело

В Екатеринбурге раскрыто преступление, связанное с убийством 33-летней женщины, пропавшей год назад.

Напомним, место сокрытия трупа пропавшей год назад сотрудницы Россельхозбанка в Екатеринбурге указал сам преступник после его задержания.

Подозреваемым в убийстве оказался 36-летний ранее судимый екатеринбуржец. Как рассказал он на допросе, с женщиной он познакомился в тот же день, когда было совершено преступление. Находясь в одной из квартир, между ними произошла ссора, в ходе которой злоумышленник убил Дарью Тягунову. После совершения преступления он вывез труп женщины на своей машине на Чусовское озеро.

Был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий: допрошено более 100 человек, проведено несколько экспертиз. Подозреваемый в убийстве был задержан по месту работы 11 июля. Вину свою он признал. 

В настоящее время мужчина заключен под стражу. Продолжается сбор доказательной базы. Скоро подозреваемому в тяжком преступлении будет предъявлено обвинение, сообщает СУ СКР Свердловской области. 

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Вы стали свидетелем этого события? Вам есть, что добавить к этой истории? Расскажите об этом редакции TagilCity.ru! Высылайте ваши фото, видео!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , , , , ,

Читайте также:

Подозреваемый в убийстве московского бизнесмена и уральского адвоката признался в преступлении и назвал место захоронения (ФОТО)
9 июня, 14:20
1 2
Труп с ножевыми ранениями найден на обочине Кольцовского тракта под Екатеринбургом
2 июня, 13:10
1 3
Труп убитой ножом женщины найден в парке Екатеринбурга
26 мая, 18:25
0 3

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 2015
Подписаться на новости