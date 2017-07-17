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Новости Нижнего Тагила

Водитель-новичок врезался в электровоз на железнодорожном переезде в Свердловской области (ВИДЕО)

17 июля 2017, 19:35Добавить новость
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Легковой автомобиль выехал на красный цвет светофора и протаранил поезд. За рулём находился мужчина с водительским стажем полтора месяца.

Авария произошла 17 июля в городе Сухой Лог Свердловской области. 37-летний мужчина с водительским стажем 1,5 месяца проигнорировал красный цвет светофора и выехал на железнодорожный переезд, протаранив локомотив грузового поезда. В машине помимо мужчины находились его жена и сын.

В результате аварии все члены семьи получили травмы. Водитель сломал голень, жена ушибла грудную клетку, сын получил тупую травму живота. Пострадавшие госпитализированы, обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники ГИБДД, сообщает URA.ru.


Видео: URA.ru

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Комментарии (1)
Эдуард Рыбаков 17.07.2017 19:55:38 #
Ну если не дано тебе ездить, ну зачем садиться за руль..
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