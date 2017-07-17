На 18 лет сядет житель Свердловской области за убийство своей трехмесячной дочки

Как установило следствие, отец и ребенок находились дома одни. Разозлившись на девочку, мужчина схватил её за ноги и ударил головой об пол. Так как удар не оставил видимых повреждений, то пришедшим матери и бабушке, а затем и сотрудникам полиции, убийца сказал, что девочка подавилась едой и задохнулась.



Судебно-медицинская экспертиза установила истинную причину смерти – закрытая черепно-мозговая травма. Мужчина был задержан и допрошен. В ходе допроса он признал вину и сказал, что убил девочку из-за того, что она громко плакала. Проведенная психиатрическая экспертиза признала отца девочки полностью вменяемым.



17 июля приговором суда мужчина был признан виновным в убийстве своей дочери, сообщает следственное управление СК России по Свердловской области. За совершенное преступление подсудимый получил 18 лет заключения в колонии строгого режима.