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Новости Нижнего Тагила

На 18 лет сядет житель Свердловской области за убийство своей трехмесячной дочки

17 июля 2017, 20:35Добавить новость
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Убийство 25-летний житель села Троицкое Свердловской области совершил 19 января 2017 года. В порыве гнева мужчина убил собственную трёхмесячную дочь.

Как установило следствие, отец и ребенок находились дома одни. Разозлившись на девочку, мужчина схватил её за ноги и ударил головой об пол. Так как удар не оставил видимых повреждений, то пришедшим матери и бабушке, а затем и сотрудникам полиции, убийца сказал, что девочка подавилась едой и задохнулась.

Судебно-медицинская экспертиза установила истинную причину смерти – закрытая черепно-мозговая травма. Мужчина был задержан и допрошен. В ходе допроса он признал вину и сказал, что убил девочку из-за того, что она громко плакала. Проведенная психиатрическая экспертиза признала отца девочки полностью вменяемым.

17 июля приговором суда мужчина был признан виновным в убийстве своей дочери, сообщает следственное управление СК России по Свердловской области. За совершенное преступление подсудимый получил 18 лет заключения в колонии строгого режима.

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