Два случая пьяной поножовщины произошли в прошедшие выходные в Нижнем Тагиле

15 июля в субботу в доме на Черноисточинском шоссе 45-летний сожитель во время ссоры нанёс удар ножом в грудь своей сожительнице. Пострадавшую госпитализировали, с подозреваемого взяли подписку о невыезде.



Следующий случай произошёл 16 июля в квартире на улице Садовая. 45-летний мужчина выпивал со своей знакомой 28-летней женщиной. В определенный момент выпивающие поссорились, и женщина нанесла ножевое ранение мужчине в бок. Раненый мужчина был доставлен в реанимацию, с женщины также взята подписка о невыезде.



По обоим фактам возбуждено уголовное дело, над подробностями случившегося работают сотрудники полиции.