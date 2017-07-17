| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Два случая пьяной поножовщины произошли в прошедшие выходные в Нижнем Тагиле

17 июля 2017, 21:05Добавить новость
алкоголь,город,Екатеринбург,насилие,Нижний Тагил,полиция,Свердловская область,травма,ножевые ранения,выходные,ссора
В субботу и воскресенье, 15 и 16 июля, в Нижнем Тагиле местные жители устроили пьяные разборки с применением ножей.

15 июля в субботу в доме на Черноисточинском шоссе 45-летний сожитель во время ссоры нанёс удар ножом в грудь своей сожительнице. Пострадавшую госпитализировали, с подозреваемого взяли подписку о невыезде.

Следующий случай произошёл 16 июля в квартире на улице Садовая. 45-летний мужчина выпивал со своей знакомой 28-летней женщиной. В определенный момент выпивающие поссорились, и женщина нанесла ножевое ранение мужчине в бок. Раненый мужчина был доставлен в реанимацию, с женщины также взята подписка о невыезде.

По обоим фактам возбуждено уголовное дело, над подробностями случившегося работают сотрудники полиции.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Вы стали свидетелем этого события? Вам есть, что добавить к этой истории? Расскажите об этом редакции TagilCity.ru! Высылайте ваши фото, видео!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , , ,

Читайте также:

Избивший монтировкой своего собутыльника мужчина задержан полицией Нижнего Тагила: драка происходила на глазах у детей (ФОТО, ВИДЕО)
30 июня, 19:35
4 3
7
34-летний екатеринбуржец вытолкнул свою мать-пенсионерку из окна седьмого этажа
2 мая, 16:35
0 5
Пьяный наркоман оторвал голову у памятника Ленину в Первоуральске (ВИДЕО)
16 июля, 16:05
5 5
2

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 837
Подписаться на новости